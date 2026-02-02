“Lunedì mattina a Niscemi ripartiranno le attività didattiche, quindi le scuole saranno aperte”. Lo rifersice il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, in un video postato su Facebook. “Le scuole hanno fatto i traslochi delle classi dai tre plessi chiusi perché rientrano nella zona rossa, ovvero gli istituti San Giuseppe, Don Bosco e Belvedere. Abbiamo controllato anche i termosifoni, facendo un intervento tecnico e funzionano. Ci saranno anche delle equipe di psicologi che faranno un giro nelle scuole per un’attività di supporto e verifica, un primo approccio per trattare la tragedia che ci ha sconvolti” conclude il primo cittadino.
Home Cronaca Caltanissetta Niscemi, il sindaco annuncia la riapertura delle scuole
Niscemi, il sindaco annuncia la riapertura delle scuole
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Truffa del falso Carabiniere, 84enne derubata di oro per 50 mila euro
Ennesima truffa del falso carabiniere. La vittima è una anziana di 84 anni di Sciacca. Il copione è sempre lo stesso. Un uomo ha...
Ancim, il sindaco di Lampedusa eletto rappresentante del direttivo nazionale
Il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, è stato nominato rappresentante del direttivo nazionale dell’associazione nazionale Comuni isole minori (Ancim). Il comitato regionale,...
Abolizione dei tredici Consorzi di bonifica, saranno ridotti a quattro
L’esecutivo regionale ci riprova a far partire una stagione di riforme su temi sensibili specifici. Il governo Schifani, oggi nella riunione di giunta, ha...
Ciclone Harry, il bando regionale da 23 milioni per i ristori, domande...
La Regione è pronta a partire con i primi aiuti economici alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. Il governo Schifani, infatti, ha approvato...
Comune di Palermo deve 2 milioni di euro a familiari operaio morto per l’amianto
Il Comune di Palermo è stato condannato a risarcire per quasi due milioni di euro la famiglia e i parenti di un dipendente comunale...
Crescono gli infortuni sul lavoro, Conflavoro rilancia: “Regole semplici, formazione pratica e incentivi...
In Sicilia crescono gli infortuni sul lavoro. Nel 2025 le denunce sono salite a 25.199, rispetto alle 24.334 registrate nel 2024, secondo i dati...
Ricorso al TAR per il rispetto della parità di genere nelle giunte comunali siciliane...
Come è noto c'è in discussione all'ARS un disegno di legge per equiparare anche la Sicilia alle altre Regioni italiane a statuto ordinario. Tale...