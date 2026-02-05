A Menfi, i Carabinieri della locale Stazione, al termine di una mirata attività d’indagine, hanno arrestato in flagranza di reato un minore, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita dagli approfondimenti svolti dai militari dell’Arma, che hanno consentito di acquisire elementi investigativi successivamente sottoposti all’attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Sulla base delle risultanze emerse, è stata delegata una perquisizione personale e domiciliare, eseguita con il supporto di un’unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri di Palermo.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente circa 100 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi, nonché circa 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo THC concentrato, un derivato della cannabis con un’altissima percentuale di principio attivo e per tale motivo particolarmente dannoso per la salute umana, comunemente noto come “wax”, oltre a 230 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Ultimate le formalità di rito, il minore arrestato è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza per i Minorenni “Francesca Morvillo” di Palermo, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile. L’attività si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella tutela dei più giovani, attraverso un’azione costante di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali sul territorio.