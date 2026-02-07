Depositato, in segreteria comunale, il decreto firmato dal Sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana, sul rinnovo dell’individuazione del deposito per i contenitori scarrabili a tenuta dei rifiuti biodegradabili (umido) e per il contenitore scarrabile dei residui della pulizia stradale, presso il piazzale di ingresso dell’ex discarica in contrada “” Bifara – Favarotta””. Il deposito individuato vale sino al prossimo giugno.
Giovanni Blanda
Decreto del Sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana sul rinnovo dell’individuazione del deposito per i contenitori scarrabili
Depositato, in segreteria comunale, il decreto firmato dal Sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana, sul rinnovo dell’individuazione del deposito per i contenitori scarrabili a tenuta dei rifiuti biodegradabili (umido) e per il contenitore scarrabile dei residui della pulizia stradale, presso il piazzale di ingresso dell’ex discarica in contrada “” Bifara – Favarotta””. Il deposito individuato vale sino al prossimo giugno.