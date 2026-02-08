Il primo parto nel giugno 2009, quando aveva 17 anni; due giorni fa l’undicesimo. Caterina, trentatreenne di Messina, ha dato alla luce all’ospedale Papardo una bambina in ottima salute che ha due sorelline e otto fratelli. Lo scrivono il Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud.

“Il parto era rischioso per la multiparità, un caso rarissimo – ha detto il medico Antonio De Vivo -. È andato tutto bene. È stata una grande emozione anche per tutti i membri dell’équipe”. A Messina lo scorso anno, come nel resto del Paese, il tasso di natalità è continuato a scendere: 1.664 nati, contro i 1.783 del 2024. Mamma Caterina e papà Giovanni, 36 anni, sono decisamente in controtendenza.