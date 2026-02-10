Si è svolta presso la Direzione del Distretto Sanitario di Canicattì, una conferenza di servizi tra il sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, il direttore del Dipartimento Cure Primarie, Ercole Marchica, il dirigente dello stesso Dipartimento, Ivan Paci, ed il direttore del Distretto Sanitario di Canicattì, Giuseppe Infurchia, a seguito delle segnalazioni e delle richieste avanzate in merito alla carenza del pediatra di libera scelta nel Comune di Campobello di Licata.

Il direttore del Dipartimento, preso atto delle richieste espresse dal sindaco e avendolo rassicurato sul fatto che già era stata programmata l’assegnazione di un pediatra di libera scelta nell’ambito territoriale di Campobello Ravanusa, evidenziata la necessità di dover dare continuità assistenziale ai piccoli assistiti di Campobello, ha rassicurato il sindaco garantendo che la zona carente che verrà assegnata avrà obbligo di scelta e di apertura dello studio nel Comune di Campobello.

Inoltre, al fine di dare una risposta urgente ed immediata, il direttore Marchica si è impegnato a fare una convocazione straordinaria sulla graduatoria in atto presente in azienda per assegnare con urgenza un pediatra che risponda alle necessità dei piccoli assistiti del Comune di Campobello, verosimilmente entro il corrente mese, nelle more che L’Assessorato Regionale alla Salute provveda ad individuare il pediatra che definitivamente garantirà l’assistenza. Il direttore del Distretto si è impegnato a fornire i locali in uso della guardia medica per l’immediata attivazione del servizio. Al termine, il sindaco, soddisfatto del tempestivo riscontro e della pronta soluzione individuata, ha ringraziato il direttore Generale ASP ed il direttore del Dipartimento per essersi immediatamente attivati già durante il weekend.