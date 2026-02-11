Il consigliere comunale del Partito Democratico, Antonio Pitruzzella, ha presentato al Comune una mozione per attivare subito la Rottamazione dei tributi locali (Definizione Agevolata), sfruttando la Legge di Bilancio 2026.

Per i dem, la mozione ha il signicato di “” dare la possibilità a chi è rimasto indietro con i pagamenti (Imu, Tari e altri tributi) di mettersi in regola pagando il debito senza sanzioni e senza interessi””

” “Mettiamo le cose in chiaro: questo non è un regalo ai “furbi”.

È una mano tesa, un braccio offerto a chi vuole pagare, a chi vuole essere onesto con la propria comunità, ma oggi si trova con l’acqua alla gola e ha bisogno di un aiuto per ripartire.

Campobello è una comunità: quando c’è difficoltà, ci si aiuta.

Noi ci aspettiamo che l’Amministrazione accolga questa proposta immediatamente, per il bene dei nostri concittadini.

Noi siamo dalla vostra parte”.

Giovanni Blanda