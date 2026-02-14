“Oggi ignoti hanno deliberatamente distrutto il quadro elettrico che alimenta l’illuminazione pubblica e i servizi igienici dell’Area Artigianale. Un gesto vile, mirato, che lascia al buio un’intera zona frequentata da tanti canicattinesi e sede provvisoria del mercato settimanale”. A renderlo noto è il sindaco Vincenzo Corbo il quale è pienamente convinto che “non si tratta di un atto di vandalismo casuale”.

“È un messaggio preciso, indirizzato a questa amministrazione – commenta – si inserisce in un clima avvelenato, fatto di minacce e segnali ostili, che qualcuno sta coltivando con l’evidente intenzione di fermarci o condizionarci”.

Il clima che si vive da giorni in città è molto teso a causa della crisi idrica che ha esasperato i cittadini, molti dei quali vedono in Vincenzo Corbo e nella sua giunta i primi colpevoli e complici di Aica in un ricatto ai danni della comunità.

Ma l’amministrazione non si lascia impaurire. “Non accadrà – dichiara Vincenzo Corbo – siamo certi che chi ha compiuto questi ignobili atti dovrà rispondere delle proprie responsabilità dinanzi alla Autorità Giudiziaria” e assicura “I danni verranno ripristinati nel più breve tempo possibile”.

“Questa amministrazione non si fa intimidire – aggiunge – Il nostro percorso di legalità, trasparenza e lavoro concreto per la comunità non subirà deviazioni né rallentamenti. Anzi – rimarca – episodi come questi ci rendono ancora più determinati ad andare avanti, nella consapevolezza di avere dalla nostra parte i cittadini onesti e la forza delle Istituzioni. Abbiamo l’onore e il dovere di servire questa comunità e lo faremo fino in fondo: andiamo avanti, con la testa alta e – conclude – il cuore rivolto al bene della nostra Città”.

Intanto, la zona è rimasta al buio. Sul posto sono intervenuti prontamente la Polizia Municipale e i Carabinieri della Compagnia di Canicattì, che hanno effettuato i rilievi del caso.