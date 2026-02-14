Il Partito Democratico di Campobello di Licata ha diffuso un comunicato ironico e pungente in occasione di San Valentino (14 febbraio 2026), per stigmatizzare la gestione dell’amministrazione comunale su due temi simbolici: le decorazioni natalizie e, soprattutto, la perdurante chiusura dell’Auditorium del Centro Polivalente.

Il testo, dal tono volutamente provocatorio ma con una chiara denuncia politica, parte da un’osservazione leggera per arrivare a una critica serrata.

Le decorazioni natalizie “resistenti”

Il comunicato nota come alcuni alberi di Natale e le classiche casette di legno tipiche dei mercatini siano rimaste esposte per settimane ben oltre l’Epifania, quasi con un “attaccamento commovente” da parte dell’amministrazione. Un’immagine ironica che sottolinea come certe cose restino ferme troppo a lungo nei luoghi pubblici (e nei cuori dei cittadini), mentre altre – più importanti – non si muovono affatto.

Al contrario, il programma natalizio dell’amministrazione viene definito «assolutamente dimenticabile»: pochi eventi, scarsa qualità e poca capacità di coinvolgere la comunità, nonostante le luminarie e gli addobbi abbiano resistito più del dovuto.

Il silenzio assordante del Centro Polivalente

Il cuore del messaggio è però dedicato all’Auditorium del Centro Polivalente, struttura rimasta chiusa da anni e inutilizzata durante le festività natalizie 2025-2026. Il PD evidenzia il “vuoto” culturale vissuto dalla cittadinanza: niente concerti, niente spettacoli teatrali, niente iniziative delle associazioni locali, che oggi si ritrovano «senza casa».

Un’assenza che non è solo logistica, ma simbolica: un silenzio che pesa, soprattutto in un periodo come il Natale in cui spazi aggregativi e culturali avrebbero potuto animare il paese.

L’interrogazione inevasa di Antonio Pitruzzella

Il consigliere comunale del PD, Antonio Pitruzzella, ha presentato da tempo un’interrogazione consiliare proprio sulla questione del Centro Polivalente. Secondo il regolamento, l’amministrazione è tenuta a rispondere entro 10 giorni; invece, da settimane (o mesi, a seconda di quando è stata depositata) non è arrivata alcuna replica ufficiale.

Il comunicato accusa l’amministrazione di arroganza e mancanza di trasparenza, ricordando che le risposte promesse in campagna elettorale sulla riapertura “immediata” del Centro Polivalente, dopo due anni dall’insediamento, non si sono ancora concretizzate.

Il post scriptum: stop alle accuse di “colpa del PD”

Il testo si chiude con un chiaro avvertimento ai detrattori: «Risparmiateci la solita risposta “colpa del PD”». Il PD riconosce che la struttura era chiusa anche in precedenza, ma sottolinea che questo non giustifica l’inazione dell’attuale maggioranza, eletta proprio con la promessa di risolvere il problema in tempi brevi.

Dopo due anni di governo comunale, i cittadini hanno il diritto di sapere cosa è stato fatto (o non fatto) per riattivare uno spazio fondamentale per la vita culturale e sociale di Campobello di Licata.