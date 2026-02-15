Un pediatra a Campobello di Licata. ” Questo garantirà una presenza stabile sul territorio e continuità assistenziale per i bambini””. E’ la tesi del Pd, con una nota on line diffusa dalla sezione.
“” Per dare una risposta immediata alle famiglie, è stata annunciata la volontà di procedere con una convocazione straordinaria della graduatoria aziendale, così da individuare, in tempi brevi, un pediatra disponibile, verosimilmente entro il mese corrente””.
Nel frattempo, è stata assicurata la disponibilità dei locali della guardia medica per consentire l’attivazione tempestiva del servizio.
“”La presenza di un pediatra a Campobello di Licata rappresenta un servizio fondamentale per il diritto alla salute dei più piccoli. L’auspicio è che l’iter possa concludersi rapidamente, offrendo stabilità e serenità alle famiglie del territorio””.
Giovanni Blanda