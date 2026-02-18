In arrivo la sesta edizione del Sicily Burlesque Festival che si prepara a regalare tre giorni di arte, creatività e spettacolo dal 10 al 12 aprile 2026. Evento di punta del panorama culturale siciliano, il festival affonda le radici nel 2018 grazie all’idea di Roberta Pennisi, in arte Lady Roberta Kent, originaria di Taormina, che ha portato nella sua terra l’eleganza e la qualità degli show burlesque internazionali.

L’evento ha avuto il suo debutto nella storica città di Taormina, luogo simbolo delle origini di Roberta Pennisi e impulso artistico affermato. La missione del festival è chiara: diffondere un burlesque teatrale, lontano dagli stereotipi, valorizzando la Sicilia come centro di accoglienza e creatività. Per dare struttura a questa ambiziosa visione, è stata fondata l’Associazione Culturale Accademia delle Essenze Artistiche, che continua a supportare e sviluppare il festival.

Dalla seconda edizione, il festival si è spostato a Catania, dove ha trovato stabilità e crescita, registrando sold out a ogni evento. Nonostante la pandemia, la creatività è rimasta viva con la produzione “Burlesque Mon Amour”, che ha permesso di mantenere attiva la scena burlesque nel territorio.

Nel 2025, il festival cambia ufficialmente nome da Taormina Burlesque Festival in Sicily Burlesque Festival, per rappresentare appieno l’identità dell’intera isola. Questa sesta edizione coinvolgerà due location prestigiose: il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina il 10 aprile e il Teatro Metropolitan di Catania l’11 aprile.

Nel corso degli anni, il festival ha ospitato artisti di fama internazionale, tra cui Frankie Fictitious, miss Betsy Rose, Cervena Fox e Scarlett James, accogliendo sul palco headliner riconosciuti nel mondo del burlesque. Il festival si distingue per il suo formato ricco e variegato, con contest, gala e eventi collaterali, come la celebre Vintage Morning, una passeggiata fotografica in stile retrò.

Oggi, il Sicily Burlesque Festival rappresenta una realtà culturale di rilievo, mirando a diffondere la cultura del burlesque come forma d’arte. L’obiettivo rimane di portare performer da tutto il mondo, raccontando una Sicilia nuova, luminosa e creativa.

Roberta Pennisi, conosciuta artisticamente come Lady Roberta Kent, è una performer e produttrice siciliana con una carriera nel mondo dello spettacolo che inizia nel 1994. Dapprima attiva nelle discoteche, ha successivamente creato spettacoli originali che includono led show, fire show, acrobatica aerea e danza orientale, sviluppando un linguaggio scenico personale e riconoscibile.

Nel 2012 si dedica al burlesque, diventando rapidamente un’artista di spicco in questo campo, esibendosi in Europa, Stati Uniti e Canada con numeri eleganti e carismatici. Roberta cura personalmente costumi, coreografie e concept dei suoi spettacoli, fondendo tecnica e glamour con una forte attenzione estetica.

Oltre alla carriera artistica, ha un solido background accademico, essendo laureata in Giurisprudenza, il che le consente di gestire i suoi progetti con competenza e visione. Nel 2018 ha fondato il Sicily Burlesque Festival, contribuendo alla valorizzazione della scena burlesque italiana e non solo. Insegna burlesque e tiene workshop a livello nazionale e internazionale.

Roberta è stata anche protagonista di trasmissioni televisive e ha condotto programmi radiofonici e TV, mostrando la sua versatilità come showgirl, cantante e presentatrice. Nel 2021 ha pubblicato il libro “I Love Burlesque”, un racconto del suo percorso artistico di cui a breve uscirà una ristampa aggiornata.

Appuntamento il 10 aprile al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina (EN) e l’11 aprile al Teatro Metropolitan di Catania.