A Licata, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 51enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di rapina aggravata.

L’uomo, poco prima, si era introdotto in un esercizio commerciale e, sotto la minaccia di una pistola, si era fatto consegnare del denaro dal titolare. Poi è fuggito via.

Immediatamente avviate le ricerche, i militari, anche grazie alla rapida visione dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, sono riusciti in breve tempo a identificare il presunto autore e a rintracciarlo nel centro urbano. Nel corso delle successive verifiche è stata inoltre rinvenuta e sequestrata l’arma utilizzata, risultata una pistola a salve.

L’arrestato, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.