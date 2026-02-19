La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel territorio di tutti i comuni della provincia di Agrigento, con prescrizione di non farvi rientro, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto originario della provincia di Catania.

L’uomo è ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni di una donna, perpetrata con le modalità del “falso carabiniere”. In particolare, all’esito delle indagini condotte dagli agenti della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile di Agrigento, avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, è emerso che l’indagato, unitamente ad un complice minorenne, ha contattato telefonicamente la donna qualificandosi falsamente come Maresciallo dei Carabinieri, inducendola in errore e facendole credere di essere rimasta inconsapevolmente coinvolta in una rapina.

I due malviventi si erano poi presentati presso l’abitazione della vittima e, con il pretesto di dover effettuare ulteriori accertamenti, si erano fatti consegnare i monili in oro custoditi in casa. L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione ai fenomeni che colpiscono soggetti vulnerabili, spesso presi di mira attraverso raggiri e artifici, a tutela della sicurezza e della fiducia dei cittadini. Si rappresenta che le indagini a cura del personale della Squadra Mobile di Agrigento sono in corso e la responsabilità penale del soggetto gravato da misura cautelare non è stata ancora accertata in via definitiva.