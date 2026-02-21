Il Partito Democratico “Vizzi” di Campobello di Licata”, interviene sullo status del Centro polivalente per i servizi socio-culturali, dopo che il consigliere dem Antonio Pitruzzella (Sindaco uscente) aveva presentato un’interrogazione scritta al SIndaco Vito Terrana.

Il Pd: “” C’e’ qualcosa che non riusciamo proprio a dimenticare: il silenzio dell’Auditorium del Centro Polivalente. Quel vuoto che abbiamo avvertito durante le festività non era solo mancanza di eventi, ma mancanza di uno spazio. Se quel posto fosse stato aperto, quel silenzio assordante sarebbe stato riempito dalla musica, dal teatro e dal talento delle nostre associazioni culturali, che oggi — purtroppo — restano “senza casa”.

“” Nonostante l’ironia – recita ancora la nota politica del PD – , la questione resta seria. Il nostro consigliere Antonio Pitruzzella ha presentato un’interrogazione consiliare ormai da tempo, ma dall’Amministrazione tutto tace. (dovrebbe rispondere per legge entro 10 giorni)””.

Giovanni Blanda