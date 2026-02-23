Consegnati al Policlinico Giaccone un dinamometro e nuove sedie per il CRR Malattie Neuromuscolari Rare, grazie alla raccolta fondi promossa da Antonino Brancato a sostegno dei pazienti con Miastenia.

Un gesto concreto nato dall’amore e trasformato in cura reale per i pazienti. Si è svolta nel pomeriggio del 4 febbraio, presso gli ambulatori di Neurofisiopatologia del Policlinico Giaccone di Palermo, la consegna ufficiale di un dinamometro e di un set di sedie per la sala visite destinati al CRR Malattie Neuromuscolari Rare.

La donazione è stata resa possibile grazie alla raccolta fondi promossa dal signor Antonino Brancato, marito di una socia AIM, che ha voluto destinare le somme raccolte “a qualcosa di concreto per i pazienti”. Un impegno personale che si è tradotto in un beneficio tangibile per l’ambulatorio diretto dal professor Brighina.

I fondi sono stati raccolti in occasione di una gara di caccia pratica a scopo benefico, svoltasi il 15 giugno 2025 e organizzata dallo stesso Brancato, responsabile della commissione sportiva del circolo “La Lepre Nera” di Caccamo (PA). L’iniziativa ha consentito di acquistare attrezzature fondamentali per migliorare l’accoglienza e il monitoraggio clinico dei pazienti affetti da Miastenia e da altre malattie neuromuscolari rare.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte i dirigenti del Policlinico, il dottor Vincenzo Di Stefano e il prof. Filippo Brighina, il direttore dell’UOCS di Neurologia professor Angelo Labate, il Magnifico Rettore professor Massimo Midiri, la responsabile dell’Associazione Italiana Miastenia e Malattie immunodegenerative Amici del Besta ODV – sezione Palermo – dottoressa Maria Gaglio, oltre a pazienti e soci dell’associazione.

Il dinamometro donato rappresenta uno strumento essenziale per la valutazione della forza muscolare nei pazienti miastenici, consentendo un monitoraggio più accurato dell’andamento della malattia. Le sedie per la sala visite, invece, contribuiscono a migliorare il comfort e l’accoglienza all’interno dell’ambulatorio, rendendo più dignitoso e funzionale il percorso di cura.

L’iniziativa ha rafforzato il dialogo tra associazione, istituzioni sanitarie e professionisti, con un obiettivo condiviso: migliorare la presa in carico e la qualità dell’assistenza. Ancora una volta, la collaborazione tra cittadini, volontariato e strutture pubbliche ha dimostrato come la solidarietà possa tradursi in interventi concreti e immediatamente utili.

Un esempio virtuoso di come la sensibilità personale possa diventare impegno collettivo, trasformando un gesto d’amore in un investimento concreto per la salute e il benessere dei pazienti.