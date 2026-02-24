”Il ciclone Harry, le piogge intense e le forti mareggiate hanno scaricato nella spiaggia della babbaluciara e di Maddalusa rifiuti di ogni genere, comprese carcasse di animali morti. Diverse associazioni ambientaliste si stanno organizzando per poter effettuare una grande operazione di pulizia, prima che arrivi l’estate.” Così in una nota l’associazione ambientalista Mareamico agrigento
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Controlli dei Carabinieri sulla filiera idrica e sulle autobotti private – Irregolarità e parametri...
Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento ha intensificato, su tutto il territorio, i controlli sul trasporto e sulla distribuzione di acqua mediante autobotti...
Canicattì, rete idrica: cantieri aperti in varie zone della città
“Iniziamo a raccogliere i primi frutti dell’intenso lavoro che in questi giorni ho svolto con i vertici di AICA”. Lo annuncia con grande soddisfazione...
Bancarotta, imprenditore di Canicattì condannato ad un anno di reclusione
Un anno di reclusione per bancarotta semplice. I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno condannato...
Al Palazzetto dello Sport di Ravanusa, l’età è solo un numero: in campo...
Al Palazzetto dello Sport di Ravanusa l’anagrafe resta fuori dalla porta. Qui, ogni settimana, un gruppo di “ragazzi” tra i 75 e gli 87...
Csampobello di Licata, “Paziente morto a 64 anni”: indagati tre medici dell’ospedale di Agrigento
La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati tre medici in servizio all’ospedale San Giovanni di Dio per l’ipotesi di reato di...
Report della Polizia municipale di Campobello di Licata
Dal Comune di Campobello di Licata, Area Polizia Municipale. Report della Polizia municipale di Campobello di Licata, da ottobre a dicembre trascorsi. Accertamento dei...
Seduta ordinaria Consiglio comunale a Campobello di Licata
Martedì 24 febbraio, alle ore 19,30, in seduta ordinaria, Consiglio comunale a Campobello di Licata. Si discutera' della mozione - presentata dal...