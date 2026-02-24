Martedì 24 febbraio, alle ore 19,30, in seduta ordinaria, Consiglio comunale a Campobello di Licata.
Si discutera’ della mozione – presentata dal PD – per la “rottamazione” agevolata dei tributi locali. “” E’ una misura fondamentale e concreta””, per i dem,” “per dare respiro alle famiglie e alle imprese di Campobello” “.
In agenda anche il parere consiliare sulla bozza del nuovo statuto della Casa di ospitalita’” “Santa Teresa” “.
Il Consiglio comunale e’ convocato dal presidente Angelo Gianluigi Intorre.
Giovanni Blanda