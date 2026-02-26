Il sindaco di Naro ha emesso oggi un’ordinanza sindacale che dispone la chiusura al traffico veicolare del tratto di Via Porta Vecchia compreso tra il civico 11 e il civico 37. Il provvedimento è motivato dal cedimento di una parte della carreggiata, che rende il tratto pericoloso e inagibile per la circolazione.

Il problema – aggravato dalle abbondanti piogge delle scorse settimane e dal maltempo persistente che ha colpito duramente l’entroterra agrigentino a gennaio e febbraio 2026 – è stato già documentato con relazioni tecniche dettagliate. Queste sono state trasmesse agli organi competenti, tra cui il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il Genio Civile e la Regione Siciliana, per richiedere interventi urgenti e le risorse necessarie al ripristino in sicurezza.

Al momento non sono previsti tempi certi per i lavori, ma l’amministrazione comunale sta monitorando la situazione in attesa delle autorizzazioni e dei fondi per procedere con il consolidamento e il rifacimento del manto stradale. Nel frattempo, l’ordinanza invita i cittadini a diffondere la notizia per evitare disagi, incidenti o tentativi di transito in una zona a rischio.

«Nel più breve tempo possibile – si legge nella comunicazione ufficiale – verrà collocata la segnaletica idonea per rendere evidente la chiusura e prevenire situazioni di pericolo».

Via Porta Vecchia, arteria storica nel tessuto urbano di Naro, si aggiunge così alle altre criticità emerse nel territorio dopo le ondate di maltempo recenti (frane in Via Dietro Villa, voragini in Via Madonna delle Grazie e Via Piave, cedimenti in Via ex Stazione). L’amministrazione raccomanda la massima prudenza e invita a utilizzare percorsi alternativi.