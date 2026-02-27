Assemblea pubblica dei tesserati del Partito Democratico, sezione di Campobello di Licata, Domenica 1 Marzo, alle ore 17, presso il Palazzo Bella.

Il segreterio dem Giovanni Intorre: “” L’assemblea è il momento più importante per la vita del Partito. Illustreremo le linee programmatiche del partito per tutto il 2026 e ogni tesserato potrà partecipare al dibattito. Siamo una comunità viva, siamo una comunità presente sul territorio, siamo una comunità che vuole dare il proprio contributo. Ci vediamo domenica!””.

