Assemblea pubblica dei tesserati del Partito Democratico, sezione di Campobello di Licata, Domenica 1 Marzo, alle ore 17, presso il Palazzo Bella.
Il segreterio dem Giovanni Intorre: “” L’assemblea è il momento più importante per la vita del Partito. Illustreremo le linee programmatiche del partito per tutto il 2026 e ogni tesserato potrà partecipare al dibattito. Siamo una comunità viva, siamo una comunità presente sul territorio, siamo una comunità che vuole dare il proprio contributo. Ci vediamo domenica!””.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, domenica assemblea cittadina del Partito Democratico
Assemblea pubblica dei tesserati del Partito Democratico, sezione di Campobello di Licata, Domenica 1 Marzo, alle ore 17, presso il Palazzo Bella.