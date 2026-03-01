Un singolo “Bianca” ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane, un tour estivo di oltre 30 date, un tour indoor che ha registrato un ampio consenso di pubblico e critica e che è terminato nel suo primi concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, protagonista del mondo televisivo e della radio con un programma tutto suo su Rai Radio 1 intitolato Non solo parole: se il 2025 ha rappresentato per Noemi una stagione straordinaria, il 2026 si apre con l’annuncio di un nuovo live e altre sorprese in arrivo.

I primi appuntamenti live – prodotti da Friends & Partners – vedranno Noemi da luglio sul palco di alcuni tra i Festival estivi più importanti d’Italia per concludere poi a dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 14 dicembre, e all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il tour estivo toccherà anche la Sicilia con il live in programma l’1 agosto a ZAFFERANA ETNEA (CT), all’Anfiteatro Falcone e Borsellino per la rassegna di eventi Etna In Scena promossa dal Comune di Zafferana. Lo spettacolo sarà organizzato da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Questi concerti si terranno in alcune delle location più prestigiose d’Italia, per vivere la musica dal vivo in un’atmosfera speciale e condividere l’emozione con una serie di hit che hanno caratterizzato la sua carriera, uno spettacolo intimo e potente allo stesso tempo, capace di esaltare la sua inconfondibile voce e la sua energia interpretativa.