In occasione della Giornata Mondiale contro l’HPV (Papilloma Virus), mercoledì 4 marzo 2026, l’ASP di Agrigento promuove un Open Day dedicato all’HPV DNA Test presso tutti i Consultori Familiari del territorio. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle infezioni da HPV, principale causa del carcinoma della cervice uterina.

L’HPV (Papilloma Virus Umano) è un virus molto diffuso che può colpire sia donne che uomini. Nella maggior parte dei casi l’infezione è transitoria, ma alcuni ceppi ad alto rischio possono provocare lesioni precancerose e, se non individuate e trattate in tempo, evolvere in tumore.

L’HPV DNA Test è uno strumento di screening fondamentale perché consente di identificare la presenza del virus prima ancora che si sviluppino alterazioni cellulari significative. La diagnosi precoce permette interventi tempestivi e riduce drasticamente il rischio di progressione verso forme tumorali.

Attraverso questa giornata di prevenzione, l’ASP di Agrigento, con il coinvolgimento dei Consultori Familiari, dell’U.O.C. Consultori, dell’U.O.S. Centro Gestionale Screening e dell’U.O.S. Screening Cervico Carcinoma, rinnova il proprio impegno nella tutela della salute femminile e nella promozione della cultura della prevenzione. L’Open Day è un invito concreto a prendersi cura di sé: prevenzione e protezione sono le armi più efficaci contro l’HPV e il tumore della cervice uterina.

La cittadinanza è invitata a partecipare. La prevenzione salva la vita.