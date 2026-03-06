

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 17.30, presso Minerva in via Marconi 1 a Campobello di Licata (Agrigento), si terrà un nuovo appuntamento dedicato al tema “Il doppio”. L’iniziativa è curata da Silvio Benedetto e Silvia Lotti e propone un percorso interdisciplinare tra letteratura, filosofia, arti visive e fotografia.

Nel corso dell’incontro, Silvio Benedetto affronterà diversi aspetti simbolici e culturali della dualità, dall’ombra come spirito tutelare allo specchio e al riflesso sull’acqua, fino a celebri riferimenti letterari come “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde e alla dualità della dea azteca Coatlicue, madre di Huitzilopochtli.

Silvia Lotti interverrà con un approfondimento dedicato alle rappresentazioni narrative del doppio, attraverso il “triangolo del doppio” teorizzato da Lubomír Doležel e due celebri opere della letteratura: “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde” di Robert Louis Stevenson e “Il visconte dimezzato” di Italo Calvino.

All’incontro parteciperà anche Gaetano Rappo con un intervento dedicato al tema del dialogo interiore.

La serata prevede inoltre momenti di lettura con alcune autrici: Emanuela Davì presenterà un testo dal titolo “Vi presento un’amica”, Giovanna Caruana parlerà del tema del doppio all’interno di un proprio libro, mentre Giusy Pagliarello proporrà una sua poesia.

Accanto agli interventi letterari, sarà possibile visitare una mostra di disegni, pitture e tecniche miste di Silvio Benedetto e Silvia Lotti insieme alle opere di Diego Alù, Giuseppe Costanza, Patrizia Di Natale, Salvina Di Natale, Salvina Falsone, Angelo Monachello e Lucia Petix.

Prosegue inoltre la mostra fotografica d’autore di Antonio Liotta, intitolata “Dialogo con la notte (la luna)”.

Durante l’evento è previsto anche un breve momento creativo dal vivo: in “Dieci minuti – bozzetti dal vivo” poserà Irene.

Si ringrazia l’assistenza di COCO.

La rassegna “La via del mare – Incontro con” continua così il suo percorso culturale che da oltre vent’anni propone incontri dedicati all’arte, alla letteratura e alla riflessione culturale.

Al termine della serata è previsto un momento conviviale con stuzzichini offerti dagli organizzatori.