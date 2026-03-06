

Una tragedia ha scosso la zona nord della città. Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 122, nei pressi di un distributore di benzina.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, si sono scontrati un camion che trasportava cavalli e una Jeep. Il violento impatto ha provocato la morte di una persona e ha ridotto un’altra in condizioni gravissime.

Immediatamente dopo lo scontro è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine (tra cui carabinieri e polizia) e ben tre ambulanze del 118 per prestare i soccorsi.

I sanitari hanno lavorato a lungo per stabilizzare il ferito, le cui condizioni rimangono estremamente critiche. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.