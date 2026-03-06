In evidente stato di alterazione alcolica avrebbe cominciato a insultare e molestare alcuni operai impegnati in quel momento in dei lavori in un cantiere edile. È successo a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Agrigento.

Protagonista della vicenda è un cinquantenne agrigentino che, dopo aver alzato il gomito, ha ingiuriato senza motivo i lavoratori tentando anche lo scontro fisico. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno identificato l’uomo e lo hanno anche sanzionato per ubriachezza molesta. Al cinquantenne è stato applicato il divieto di avvicinamento ai luoghi.