Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè blinda il centro città in vista della 78esima edizione del Mandorlo in fiore per evitare che la festa de Mandorlo in fiore si trasformi in un’occasione di pericolo a causa di comportamenti irresponsabili.

Venerdì 13 marzo, in occasione della Fiaccolata dell’Amicizia, dalle 16 alle 20, da piazza Pirandello al viale Della Vittoria saranno vietati bottiglie di vetro e lattine. Ma c’è di più: nel raggio di 500 metri dal percorso non si potranno portare aste per selfie, ombrelli, bombolette spray urticanti o caschi.

Il passaggio dei gruppi folkloristici impone spazio libero, ma anche silenzio. Gli esercizi commerciali lungo via Atenea, via Pirandello e il viale Della Vittoria dovranno sospendere temporaneamente la diffusione di musica e suoni. Inoltre tavoli e sedie che occupano marciapiedi o scalinate dovranno essere rimossi fino al passaggio dei figuranti per garantire la fluidità del corteo e l’incolumità dei partecipanti.

La stretta sulla vendita di alcolici e di bevande in bottiglie di vetro e lattine sarà ancora più ampia e coprirà diverse giornate. Il divieto assoluto riguarda gli esercenti di via Atenea, Porta di Ponte, piazza Pirandello, viale Della Vittoria, dell’8 e 15 marzo dalle 8 alle 14; la serata del 12 marzo, dalle 18 alle 5 del 13 marzo; la giornata del 13 marzo dalle ore 15 alle 21. Il divieto è stato esteso anche ai distributori automatici ai quali è imposta la chiusura nei giorni 8 e 15 marzo dalle 8 alle 14 e nella serata del 12 marzo dalle 18 alle 5.00 del 13 marzo e nella giornata del 13 marzo dalle 15 alle 21.

Le bottiglie di plastica non potranno essere vendute sigillate con il tappo. Così come avviene in occasione dei concerti. Il divieto si estende anche a tutti i venditori ambulanti e temporanei allestiti per la manifestazione.

Le forze dell’ordine e la polizia locale avranno il compito di far rispettare ogni riga dell’ordinanza. I trasgressori saranno multati con sanzioni che vanno da un minimo di 25 euro fino a un massimo di 500 euro.