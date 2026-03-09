

È stata rilasciata la nuova anticipazione del brano destinato a segnare l’estate 2026. “Buenas Noches”, il nuovo singolo di Davide Vinciprova, Presidente del MCF e Ambasciatore, è pronto a scalare le classifiche musicali di tutto il mondo ed il 5 Aprile 2026, giorno di Pasqua, verrà distribuito in tutte le piattaforme digitali come spotify , apple music , amazon music , youtube music e tanti altri, mentre il videoclip del brano verrà rilasciato e presentato, in anteprima nazionale, il 12 Aprile sulla piattaforma vevo e ufficiale dell’artista all’indirizzo http://www.youtube.com/@DavideVinciprovaVEVO .

Un brano solare, coinvolgente e immediato che unisce ritmo latino, melodia pop e un messaggio profondo. Riportare al centro della società il valore delle relazioni autentiche tra uomini e donne, della famiglia e del dialogo di coppia.

“Buenas Noches” è anche uno dei pezzi chiave della colonna sonora della nuova serie animata per adulti e bambini, tratta dal libro Questo è Papà, che verrà distribuito nelle sale cinematografiche nel 2027 e che nei primi mesi del 2026 ha conquistato lettori in diversi Paesi del mondo.

Il singolo nasce proprio dal cuore di questa storia. Una narrazione che mette al centro la figura del padre descritte dall’ottica innocente di un minore, le dinamiche familiari e il valore della relazione tra uomo e donna in un’epoca in cui i legami sono sempre più messi alla prova da una società dominata dalla velocità, dall’individualismo e dalla fragilità dei rapporti.

Con “Buenas Noches”, Davide Vinciprova trasforma un messaggio sociale in una canzone capace di unire leggerezza e significato. Un invito a rallentare, a ritrovare il dialogo e a ricordare che l’amore e la famiglia restano le fondamenta della società.

Il brano, ascoltato da diversi operatori del settore, si candida a diventare uno dei tormentoni più riconoscibili dell’estate 2026, grazie a un ritornello immediato, sonorità internazionali e un progetto artistico che unisce musica, animazione e letteratura.

Il lancio sarà accompagnato da una campagna mediatica nazionale, eventi e contenuti digitali legati alla serie animata e al mondo narrativo di “Questo è Papà”, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico trasversale: famiglie, giovani e nuove generazioni.

“Buenas Noches” non è solo una canzone estiva, ma un messaggio culturale che vuole ricordare quanto siano importanti i legami veri, in un tempo in cui spesso rischiano di essere dimenticati.