Si è svolta ieri sera, in diretta nazionale e in concomitanza con la Festa del Papà, la presentazione ufficiale dell’album della colonna sonora della serie animata tratto dall’omonimo libro “Questo è Papà” del Presidente del MCF e Ambasciatore Davide Vinciprova.

L’evento ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, con numerosi followers collegati via web che hanno potuto assistere in anteprima alla presentazione e scoprire alcune anticipazioni dei 12 brani che compongono l’album. Un viaggio musicale intenso ed emozionante, capace di raccontare il legame profondo tra padre e figlio attraverso storie, immagini e sonorità evocative.

Particolarmente toccanti sono state le parole di Davide Vinciprova, che nei brani “A Little Bit of Tuesday” e “One More Candle” ha ribadito con forza come la tutela del benessere psicofisico dei minori rappresenti una responsabilità primaria dei genitori, ancor prima degli operatori del settore e delle istituzioni. Un messaggio chiaro e diretto, che richiama l’urgenza di una maggiore consapevolezza educativa.

Nel corso della presentazione è stato inoltre richiamato il significato simbolico de “Il Castello di Sabbia”, primo libro dell’artista e reperto storico dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari, custodito presso la biblioteca del Palazzo Vinciprova nel Comune di Pollica (SA). Un’opera che denuncia come, a causa dell’egoismo dell’adulta e della complicità di chi dovrebbe tutelare tali valori, dove l’amicizia tra le parti supera pure i confini giudiziari, possano generare profonde disfunzioni nel sistema familiare, evidenziando la necessità di una revisione complessiva sotto ogni prospettiva.

Brani come “Between the Lines” e “First Day Morning” rappresentano invece il culmine emotivo dell’album. il primo racconta la complicità e la leggerezza di un padre e un figlio durante una partita a basket vissuta come momento di pura condivisione, mentre il secondo evoca l’indimenticabile emozione del primo giorno di scuola, visto attraverso gli occhi di un bambino.

A chiudere la serata, una sorpresa molto attesa. La nuova anticipazione del nuovo singolo destinato a diventare il tormentone dell’estate 2026, “Buenas Noches”, che sarà disponibile dal 5 aprile 2026, in occasione della Pasqua, seguito dal lancio ufficiale del videoclip previsto per il 12 aprile 2026.

Un progetto artistico e culturale che si conferma non solo come intrattenimento, ma come potente strumento di riflessione sociale, capace di sensibilizzare il pubblico su temi fondamentali come la genitorialità, l’educazione e la tutela dei legami familiari.