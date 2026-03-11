La Fotografia come Testimonianza : un viaggio visivo che attraversa i confini della cronaca per toccare le corde dell’umanità. Il prossimo 20 marzo, alle ore 17:00, la splendida cornice della Chiesa Santa Caterina di Naro ospiterà l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a Gaza, un evento che unisce cultura e impegno civile.

L’iniziativa nasce da una proficua collaborazione tra le istituzioni locali e il mondo della scuola. Il progetto è stato realizzato grazie al supporto dell’Assessore alla Cultura, Piera Pacinella, da sempre attenta a promuovere eventi di alto valore sociale, e al contributo del Prof. Salvatore Trupia, docente presso la sede associata “Federico II” di Naro dell’IISS G. Galilei.

Un ruolo fondamentale è stato giocato dalla comunità religiosa locale: la mostra è stata resa possibile grazie alla grande disponibilità del Priore Don Giuseppe Scozzari, che ha aperto le porte di uno dei tesori architettonici di Naro per ospitare questo importante momento di aggregazione e riflessione.

Le immagini esposte non si limitano a documentare un conflitto, ma cercano di raccontare la quotidianità, la resilienza e le storie sospese di un territorio martoriato. Il coinvolgimento diretto degli studenti del “Federico II” sottolinea l’obiettivo educativo dell’esposizione: trasformare la fotografia in uno strumento di analisi critica per le nuove generazioni.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione del 20 marzo per condividere un momento di profonda consapevolezza collettiva.

Chiesa Santa Caterina, Naro.

* Periodo: Dal 20 marzo al 6 aprile.

* Orari: Visitabile dal lunedì al venerdì.

* Inaugurazione: 20 marzo, ore 17:00.

“La cultura non è solo memoria del passato, ma uno sguardo attento sul presente. Questa mostra è un invito a non voltarsi dall’altra parte.”