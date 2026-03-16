“E’ diventato troppo pericoloso attraversare la bretella che collega Castrofilippo e Racalmuto con la statale 640”. A lanciare il grido d’allarme che lanciano i numerosi automobilisti che ogni giorno percorrono la strada per raggiungere il posto di lavoro. Si tratta di un’arteria importante perchè si collega alla strada statale 640 e quindi all’uscita per l’autostrada A19 Palermo-Catania.
Nelle ultime settimane tanti automobilisti hanno dovuto sostituire i pneumatici ai loro mezzi perchè usurati a causa delle buche e degli avvallamenti con cui ogni giorni s’imbattono percorrendo questa bretella.
Pertanto, i cittadini lanciano un appello al presidente della provincia, Giuseppe Pendolino, e al sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno, affinché intervengano al più presto.