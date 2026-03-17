

I giovani di Canicattì si preparano all’appuntamento del Primo maggio, quando in città arriveranno numerosi ragazzi e ragazze da ogni parte della diocesi di Agrigento. Tra incontri di formazione e scambi di idee, fra i vari gruppi parrocchiali, ieri i giovani della parrocchia Maria Ausiliatrice, accompagnati dal parroco don Calogero Morgante e dalla guida Maria Grazia Bartolotta, hanno prestato servizio alla mensa cittadina.

E’ stata un’esperienza molto gratificante e che ha permesso loro di mettere in pratica le opere di misericordia in occasione della quarta domenica di Quaresima.

“I giovani hanno offerto il pranzo, con i loro piccoli sacrifici e rinunce di cose superflue, con il ricavato hanno fatto la spesa e prestato servizio alla mensa della solidarietà nella Chiesa di Santa Chiara – spiega don Calogero Morgante – Sono stati accolti calorosamente dai volontari e dal parroco don Giuseppe Maniscalco. È stata un’esperienza edificante che ha lasciato tanta gioia nel cuore”.

Visibilmente emozionato il parroco di santa Chiara, don Giuseppe Maniscalco, che ha ringraziato i giovani per la loro missione e li ha invitati a ripetere questa esperienza. “E’ dando che si riceve” e rivolgendosi ai giovani ha aggiunto: “ricordatevi non è sufficiente essere credenti, ma credibili come ci insegna il Beato Rosario Livatino”.

Valentina Garlandi