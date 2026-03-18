

Un’aggressione vigliacca in piazza Dante: la ragazza di Racalmuto vittima di insistenti molestie, l’amico intervenuto per proteggerla finisce massacrato di botte.

È finita al Pronto Soccorso con ferite serie la storia di coraggio di un ragazzo di 19 anni di Racalmuto, pestato brutalmente da un gruppo di quattro giovani solo perché aveva osato difendere un’amica dalle pesanti molestie subite in piena piazza.

Tutto è accaduto due settimane fa in piazza Dante, proprio davanti a un locale preso d’assalto da decine di ragazzi nelle serate estive. La vittima designata era una ventenne di Racalmuto, bersaglio ripetuto di attenzioni moleste e insistenti da parte di quattro coetanei provenienti da Canicattì.

Nonostante i ripetuti inviti a smetterla e ad allontanarsi, i quattro – un 18enne maggiorenne e tre minorenni (due di 17 anni e uno di 16) – non hanno desistito, rendendo la situazione sempre più pesante per la ragazza.

A quel punto il 19enne, amico della giovane, è intervenuto per metter fine al fastidio e allontanare il gruppo. La reazione è stata immediata e violenta: il ragazzo è stato accerchiato e picchiato senza pietà dal branco, riportando lesioni tali da costringerlo a ricorrere alle cure urgenti del Pronto Soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì.

La Polizia del Commissariato locale, informata immediatamente dell’episodio, ha avviato indagini accurate e meticolose nonostante le non poche difficoltà nel ricostruire i fatti e identificare i responsabili. Gli agenti sono riusciti a risalire a tre dei quattro aggressori: l’18enne e due minorenni di 17 e 16 anni, tutti di Canicattì.

I tre sono stati denunciati – i maggiorenni alla Procura di Agrigento, i minorenni al Tribunale per i Minorenni di Palermo – con le accuse di molestie e lesioni personali. Le indagini proseguono senza sosta per individuare e denunciare anche il quarto componente del gruppo, ancora irreperibile.