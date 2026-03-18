E’ stata una giornata piena di soddisfazioni quella del Pi Greco Day nei plessi di Castrofilippo e Canicattì dell’Istituto Comprensivo “Senatore Gangitano”. Gli alunni hanno vissuto una giornata di scoperta, apprendimento e divertimento.

“Le nostre scuole secondarie di I grado si sono trasformate in veri e propri laboratori matematici a cielo aperto – dicono dalla scuola – I nostri ragazzi non hanno solo partecipato con grinta alla Gara Nazionale indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ma si sono messi alla prova con tantissime attività creative organizzate dai nostri docenti: dai giochi di logica alle sfide di orientamento spaziale, fino alla scoperta delle costanti che governano l’universo”.

L’iniziativa rientra nel percorso di orientamento alle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

“Vedere l’entusiasmo negli occhi degli alunni è la dimostrazione che la matematica non è fatta solo di numeri, ma di curiosità e gioco. Un ringraziamento speciale a tutti gli insegnanti che hanno reso possibile questa giornata e, soprattutto, ai nostri fantastici studenti che hanno dimostrato che con la logica si può arrivare ovunque”.