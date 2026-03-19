Un cinquantenne disoccupato di Canicattì è stato denunciato alla procura della Repubblica per il reato di maltrattamenti. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe reso protagonista di condotte violente nei confronti della compagna.

La donna sarebbe stata ingiuriata, minacciata e anche picchiata. Nell’ultimo episodio, infatti, è finita anche in ospedale in seguito ad una aggressione. Immediato l’intervento dei carabinieri. Nei confronti dell’uomo, oltre la denuncia, è scattato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Attivato anche il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittima di violenza.