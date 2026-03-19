L’Ente Pro Loco Sicilia ets esprime grande soddisfazione e orgoglio per la partecipazione alla cerimonia nazionale di consegna dei Marchi di Qualità promossa da Ente Pro Loco Italiane, svoltasi presso la Sala della Lupa nella Camera dei Deputati, all’interno del prestigioso Palazzo Montecitorio, alla presenza del Presidente Ente Pro Loco Italiane Pasquale Ciurleo, del Presidente Ente Pro Loco Sicilia ets Cav. Salvo Zappalà, del Presidente Pro Loco Delia Dott. Angelo Carvello, dell’Assessore Antonio Gallo, del Vicepresidente dell’Associazione Folklore Petiliano Carmelo Borzellino, del Segretario Associazione Folklore Petiliano Costantino Bancheri.

Un appuntamento di altissimo valore istituzionale dedicato alla valorizzazione delle eccellenze territoriali italiane, che ha visto la presenza di rappresentanti da tutta Italia. In questa importante occasione, l’Ente Pro Loco Sicilia ha rappresentato il territorio regionale che ha visto premiata una Pro Loco siciliana, a testimonianza dell’impegno costante nella promozione delle tradizioni, della cultura e dell’identità locale.

L’Ente Pro Loco Italiane (EPLI), con il patrocinio del Ministero del Turismo, ha ufficialmente assegnato all’Associazione Folklore Petiliano e alla Pro Loco Delia APS il Marchio di Qualità “Carta Nazionale Palii, Rievocazioni e Cortei Storici” per l’evento “Delia Medievale”. Un risultato di grande prestigio, ottenuto con il patrocinio del Ministero del Turismo, che certifica l’eccellenza organizzativa, la rilevanza storica e il forte coinvolgimento della comunità locale. “Delia Medievale” rappresenta un modello virtuoso di rievocazione storica capace di coniugare ricerca culturale, partecipazione popolare e attrattività turistica.

Il Presidente regionale dell’Ente Pro Loco Sicilia ETS, Salvo Zappalà, ha dichiarato: “Essere presenti in una sede così prestigiosa come la Sala della Lupa conferisce ancora più valore al lavoro delle nostre Pro Loco. Questo riconoscimento non è solo un premio, ma una responsabilità: continuare a valorizzare le nostre comunità attraverso eventi autentici e di qualità.”

Il Presidente della Pro Loco Delia APS ha aggiunto: “Dal 1999 la Pro Loco valorizza la storia di Delia attraverso una rievocazione legata ai fatti del Vespro. Negli anni, grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Folklore Petiliano, l’evento è cresciuto fino a diventare ‘Delia Medievale’, capace di richiamare migliaia di visitatori. Il Marchio di Qualità rappresenta per noi un grande orgoglio e uno stimolo a migliorare ancora.”

L’Ente Pro Loco Sicilia desidera infine rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le Pro Loco e ai volontari che, con dedizione, operano per custodire e tramandare le tradizioni locali, rendendo la Sicilia protagonista di un’offerta culturale autentica e riconosciuta a livello nazionale. Questo importante traguardo conferma il ruolo centrale delle Pro Loco nel sistema turistico e culturale italiano e rafforza l’impegno dell’Ente Pro Loco Sicilia nel sostenere e promuovere iniziative che rappresentano l’identità e la storia delle nostre comunità.