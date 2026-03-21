Un tentativo di rapina è stato compiuto questa sera ai danni del distributore di carburante Eos di viale della Vittoria a Canicattì. Un uomo con il volto parzialmente coperto e armato con un taglierino ha tentato di farsi consegnare l incasso della giornata dal gestore. Il malvivente però è stato messo in fuga dagli stessi addetti ai lavori. Sul posto le forze dell’ ordine che lo avrebbero identificato e bloccato.