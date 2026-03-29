Pasqua e solidarietà. Tornano a Canicattì le uova e le colombe pasquali di SPIA. stamattina i volontari dell’associazione che opera nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale “Civico” di Palermo saranno presenti con due stand in città. Anche quest’anno, come nel 2025, uno sarà collocato davanti alla villa comunale “Stefano Saetta”, dalle 9,30 alle 13,30, e l’altro all’uscita della chiesa Santa Chiara al termine della messa delle 11.30.

Il ricavato della vendita della uova e delle colombe di Pasqua servirà per sostenere i progetti dell’associazione a favore dei piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica del “Civico” e delle loro famiglie. Tanti, infatti, i progetti in cantiere che i volontari intendono realizzare. Tra questi: l’apertura dello SPIA Camp.

A curare l’iniziativa due mamme canicattinesi: Claudia Carlino e Antonella Cardinale che hanno vissuto attraverso la malattia dei loro bambini l’esperienza della degenza in ospedale, le quali invitano la comunità ad accogliere il loro invito e partecipare con generosi