Confartigianato Palermo esprime apprezzamento per la decisione dell’Amministrazione comunale di Palermo di procedere alla revisione del tariffario relativo ai diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
La rimodulazione delle tariffe rappresenta un segnale importante di attenzione nei confronti delle imprese e delle attività artigiane, soprattutto per quanto riguarda l’alleggerimento dei costi iniziali, favorendo una corretta mappatura del tessuto economico e riducendo gli oneri burocratici a carico degli operatori economici.
Positiva anche la scelta di riorganizzare il tariffario sulla base della complessità delle pratiche, introducendo criteri più equi e trasparenti.
Per Confartigianato Palermo si tratta «di un intervento che va nella direzione della semplificazione amministrativa, della riduzione dei costi indiretti per le imprese e del miglioramento del rapporto tra pubblica amministrazione e sistema produttivo locale. Ci auspichiamo inoltre che questo provvedimento rappresenti un primo passo verso ulteriori interventi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle micro e piccole imprese, che costituiscono l’ossatura dell’economia cittadina».
Confartigianato plaude alla revisione del tariffario Suap del Comune di Palermo
Confartigianato Palermo esprime apprezzamento per la decisione dell’Amministrazione comunale di Palermo di procedere alla revisione del tariffario relativo ai diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria dello Sportello Unico per le Attività Produttive.