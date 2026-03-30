Confartigianato Palermo esprime apprezzamento per la decisione dell’Amministrazione comunale di Palermo di procedere alla revisione del tariffario relativo ai diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

La rimodulazione delle tariffe rappresenta un segnale importante di attenzione nei confronti delle imprese e delle attività artigiane, soprattutto per quanto riguarda l’alleggerimento dei costi iniziali, favorendo una corretta mappatura del tessuto economico e riducendo gli oneri burocratici a carico degli operatori economici.

Positiva anche la scelta di riorganizzare il tariffario sulla base della complessità delle pratiche, introducendo criteri più equi e trasparenti.

Per Confartigianato Palermo si tratta «di un intervento che va nella direzione della semplificazione amministrativa, della riduzione dei costi indiretti per le imprese e del miglioramento del rapporto tra pubblica amministrazione e sistema produttivo locale. Ci auspichiamo inoltre che questo provvedimento rappresenti un primo passo verso ulteriori interventi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle micro e piccole imprese, che costituiscono l’ossatura dell’economia cittadina».