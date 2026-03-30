Anche quest’anno la città si prepara a vivere uno degli appuntamenti più partecipati legati all’autismo. Il 2 aprile alle 19.30, il Teatro Politeama ospiterà una serata speciale in occasione della diciassettesima Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, promossa dall’Associazione Nazionale ParlAutismo.

Inclusione, talento e diritti sul palco

L’iniziativa conferma un percorso ormai consolidato, che mette insieme diritti, inclusione e partecipazione sociale e che punta a riportare al centro dell’attenzione pubblica la vita quotidiana delle persone con autismo e delle loro famiglie, spesso ancora segnata da ostacoli concreti.

Il cuore dell’evento sarà rappresentato dalle performance dei bambini e dei ragazzi. Non si tratta di semplici esibizioni, ma del risultato di un lavoro costruito nel tempo. Dietro ogni momento sul palco c’è l’impegno costante di scuole, operatori, associazioni e famiglie.

Il pubblico assisterà a un racconto diretto, fatto di esperienze e progressi tangibili, perché quando esiste una rete solida, i percorsi di crescita diventano concreti e visibili.

A guidare la serata sarà Rosi Pennino, fondatrice di ParlAutismo, figura di riferimento nel panorama associativo siciliano. Il suo ruolo sarà quello di accompagnare il pubblico tra testimonianze, spettacolo ed emozioni, mantenendo al centro il senso profondo dell’iniziativa.

“Questa serata rappresenta il senso più autentico del nostro lavoro: vedere i nostri bambini e ragazzi salire sul palco e dimostrare che, con il giusto supporto, nulla è impossibile”, dichiara Rosi Pennino.

“È il risultato di un impegno condiviso che coinvolge famiglie, scuole e operatori, tutti uniti per garantire dignità, diritti e possibilità concrete“.

Una rete ampia tra istituzioni e territorio

L’evento si inserisce in un contesto più ampio che coinvolge associazioni del territorio e oltre cento Comuni siciliani. Una partecipazione diffusa che segnala una crescente attenzione verso i temi dell’inclusione.

Alla serata saranno presenti rappresentanti del mondo sanitario, dell’ASP Palermo e il sindaco Roberto Lagalla, a conferma del patrocinio del Comune. La presenza istituzionale rafforza il carattere pubblico dell’iniziativa e sottolinea la necessità di consolidare i servizi dedicati alle persone con autismo.

Tra i momenti previsti anche la partecipazione dei testimonial “I 40 che ballano i 90”, che porteranno energia e coinvolgimento sul palco.

Diritti e qualità della vita al centro del dibattito

Durante la serata troverà spazio anche una riflessione sul tema dei diritti e della qualità della vita delle famiglie.

“Non è solo una serata dedicata all’autismo, ma un’occasione per accendere i riflettori sui diritti e sulla qualità della vita delle famiglie”, prosegue Rosi Pennino. “Vogliamo che il teatro diventi uno spazio accessibile, un luogo di libertà e leggerezza per chi troppo spesso ne è escluso. Le famiglie hanno bisogno di comunità, di condivisione e di momenti in cui sentirsi accolte.”

Il riferimento all’accessibilità dei luoghi culturali introduce un tema ancora aperto nel dibattito pubblico. A chiudere la serata anche una fiaccolata, momento simbolico che unisce partecipanti, famiglie e istituzioni.