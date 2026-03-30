L’evoluzione della giurisprudenza in materia di infortunistica stradale ha raggiunto, nel corso dell’ultimo biennio, un punto di equilibrio tra la tutela del danneggiato e il rigore probatorio. Da sempre, il dibattito si è concentrato sulla necessità o meno di presentare una fattura per ottenere la liquidazione dei danni. Molti istituti assicurativi hanno spesso subordinato il pagamento all’effettiva riparazione del veicolo, interpretando il risarcimento come un mero rimborso spese. Tuttavia, una serie di orientamenti consolidatisi fino al 2026, culminati in decisioni emblematiche come quella pubblicata in data 18/03/2026 dalla terza sezione civile della Cassazione che, con l’ordinanza 6471, definitivamente chiarendo che il pregiudizio economico non nasce dal pagamento del carrozziere, ma si cristallizza nel momento esatto dell’impatto, ha accolto il ricorso di una società il cui mezzo era stato danneggiato da un cinghiale. In quell’istante, il patrimonio del proprietario subisce una decurtazione immediata e oggettiva, slegata dalle scelte future sul ripristino del mezzo. I danni subiti nell’ambito di un incidente stradale possono essere risarciti anche senza la fattura delle riparazioni. Insomma: non conta l’assenza di prova scritta circa l’esborso dell’importo indicato nel preventivo del meccanico o del carrozziere, che è quindi sufficiente. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l’assenza di prova dell’esborso dell’importo indicato nel preventivo per le riparazioni”. Già in passato la giurisprudenza di legittimità aveva bocciato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione. In altri termini, per i Supremi giudici, «il danno civile può essere rappresentato sia da una perdita pecuniaria, sia dall’insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato dal momento che è conforme ad una regola di normalità che i debiti siano pagati», ciò anche perché la tesi contraria «introdurrebbe in materia di responsabilità civile una sorta di (inesistente) principio del solve et repete, in virtù del quale il danneggiato nessun risarcimento potrebbe pretendere, se non dimostrasse che il debito sorto in conseguenza del fatto illecito sia stato onorato». In questo caso, la decisione impugnata deve ritenersi erronea in diritto, atteso che la Corte d’appello, senza mettere in dubbio la sussistenza dei danni materiali riportati dal veicolo della società attrice, ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell’entità economica del relativo pregiudizio, la documentazione fornita dalla stessa società attrice in ordine alla spesa necessaria per le riparazioni, non perché tale documentazione non fosse attendibile o perché da essa emergesse una spesa ingiustificatamente superiore ai costi correnti di mercato, ma esclusivamente perché difettava la quietanza del pagamento e, cioè, la prova dell’avvenuto esborso delle somme portate dalle fatture commerciali esibite, aventi ad oggetto la prestazione d’opera del soggetto che aveva effettuato le riparazioni. Ma l’avvenuta erogazione della somma di danaro necessaria alla eliminazione del danno non è necessaria ai fini della prova del danno stesso, il quale sussiste anche in virtù dell’assunzione della relativa obbligazione (che già costituisce, di per sé, una diminuzione patrimoniale per l’obbligato) ovvero anche solo in virtù della comprovata necessità della sua assunzione. Nello specifico, il principio cardine che governa il risarcimento risiede nella natura del danno come perdita patrimoniale diretta. Secondo il Codice Civile (artt. 1223 e 2056), il responsabile del sinistro è tenuto a risarcire la diminuzione del valore di mercato del bene colpito. Questa lesione è considerata sussistente a prescindere dal fatto che il veicolo venga effettivamente riparato, venduto come rottame o conservato nelle condizioni post-incidente. La giurisprudenza ha, dunque, stabilito che il preventivo di riparazione costituisce una prova idonea e sufficiente per quantificare il risarcimento, purché sia redatto in modo analitico e risulti coerente con la dinamica dello scontro. Questa impostazione protegge la libertà di scelta del danneggiato.