Convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 22/04/2026 alle ore 18:30, presso Sala Consiliare “Giudici Saetta e Livatino” del Palazzo Municipale. All’ordine giorno, gli argomenti canonici, la nomina scrutatori e la lettura ed approvazione verbali sedute precedenti (deliberazioni dal n. 06 al n. 09 del Consiglio Comunale del 25-03-2026) e l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 e relativi allegati obbligatori ed eventuali e i debiti fuori bilancio nei confronti della sig.ra Fiorello Genoveffa, per risarcimento danni da insidia stradale, di cui alla sentenza n.959/2025, resa dal Tribunale di Agrigento. Riconoscimento legittimità e provvista fondi.

Giovanni Blanda