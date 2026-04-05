Cresce la preoccupazione nella periferia di Canicattì, in particolare in via De Curtis, via Nilde Iotti e traverse limitrofe, dove da giorni si segnala la presenza di un branco di cani randagi che giunge dalle campagne e comincia a rappresentare un serio pericolo per la zona. I residenti hanno timore per la sicurezza di adulti e bambini.

Secondo le testimonianze, gli animali si muovono in gruppo soprattutto nelle ore serali e notturne, ma non mancano avvistamenti anche durante il giorno.

È il caso di ieri mattina, quando intorno alle 8.30 il branco composto da una quindicina di cani di grossa taglia e che ha al seguito anche dei cuccioli di poco più di un mese, dalle campagne ha stazionato al centro della strada bloccando in casa quanti sovevano uscire.

“Ci sentiamo in ostaggio”. E c’è così chi evita di uscire a piedi e chi accompagna i figli con maggiore cautela, temendo possibili aggressioni e chi ha paura di portare a passeggio il proprio cane per timore che venga aggredito dal branco numeroso.

“La situazione è diventata insostenibile – raccontano alcuni abitanti –. Non possiamo vivere con la paura di incontrare il branco sotto casa. Per fortuna non ci sono sempre ma quando arrivano diventa un grande pericolo”. Le segnalazioni sarebbero già state inoltrate agli enti competenti, ma al momento non si registrano interventi risolutivi.

Il problema del randagismo non è nuovo per il territorio di Canicattì e torna ciclicamente a creare disagi nelle zone periferiche. I cittadini chiedono controlli più serrati, interventi di cattura e trasferimento degli animali, oltre a un piano strutturato che possa prevenire il fenomeno.

Intanto, in via De Curtis, via Nilde Iotti e zone vicine resta alta la tensione: tra paura e rabbia, i residenti attendono risposte concrete prima che la situazione possa degenerare.