La poliedrica Katia Follesa torna a teatro con uno spettacolo da solista che si preannuncia un vortice di risate. ‘No vabbè MI adoro’ è il titolo dello show che sancirà il ritorno sulle scene della comica e conduttrice televisiva.

Il tour che arriverà sulla nostra isola grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, alla Giuseppe Rapisarda Management ed alla AD Management Srl toccherà la Sicilia con due date in ottobre.

‘No vabbè MI adoro’ è previsto al Teatro Metropolitan di Catania, venerdì 23 ottobre e al Teatro Golden di Palermo, sabato 24 ottobre. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.

Lo spettacolo, che vedrà per la prima volta Katia sola sul palco, è stato scritto a quattro mani dalla stessa Follesa e da Angelo Pintus. La regia è di Mauro Simone. Lo show è un mix di comicità brillante e riflessioni su vita quotidiana, relazioni e stereotipi; un viaggio comico tra le follie moderne e le relazioni, in cui Katia ironizza sulla sua immagine e sulle abitudini attuali, dimostrando tutto il suo grande talento comico, unendo situazioni comuni a un’ironia travolgente, capace di alternare leggerezza a spunti di riflessione.

“Sono sempre stata giudicata per la mia bellezza, che per carità mi ha aiutato tanto soprattutto all’inizio – spiega la Follesa – Ma è normale che passare dalle sfilate allo Shooting, alla comicità non è così facile. Con questo spettacolo vi voglio dimostrare che oltre ad essere bella, indiscutibilmente bella, faccio anche ridere”!