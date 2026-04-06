Il Comune di Campobello di Licata ricorda

Gli studenti pendolari possono ritirare gli abbonamenti del mese di aprile, entro il 7 prossimo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13,30, e ogni martedì, dalle ore 16 alle ore 18. Gli abbonamenti possono essere prelevati, presso il palazzo municipale, sito in Piazza XX Settembre. Quelli non ritirati entro la suddetta data, saranno restituiti alla ditta Sais, gestore del servizio, e gli studenti saranno tenuti a sostenere le spese di trasporto. L’avviso e’ dell’area Pubblica istruzione del Comune.

Giovanni Blanda