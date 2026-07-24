Il cadavere di un uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note, è stato rinvenuto questa mattina in strada a Licata. La scoperta è stata fatta da alcuni passanti lungo via Martinez, all’incrocio con piazza Duomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale sanitario. Secondo una prima ricostruzione, la causa del decesso dell’uomo sarebbe riconducibile ad un improvviso malore.