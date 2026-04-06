Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Caltanissetta, dove un giovane operaio di 28 anni è rimasto gravemente ferito a causa di una forte scarica elettrica. L’uomo, originario di Serradifalco e dipendente di Enel distribuzione, era impegnato in alcuni interventi di manutenzione su una cabina elettrica quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato investito da una potente fiammata.

Il giovane è giunto intorno alle 18 al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia in condizioni critiche. I medici hanno riscontrato ustioni profonde localizzate sul volto e in diverse zone del corpo, aggravate da una preoccupante sintomatologia da intossicazione dovuta all’inalazione dei fumi sprigionatisi durante l’incidente.

Data la delicatezza del quadro clinico, il personale sanitario del nosocomio nisseno ha proceduto immediatamente all’intubazione e alla stabilizzazione del paziente. Successivamente, è stato disposto il trasferimento d’urgenza presso il centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo, struttura specializzata nel trattamento di lesioni di tale entità. Il ventottenne si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Le autorità competenti e i tecnici della sicurezza sul lavoro hanno già avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e verificare il rispetto delle norme di protezione all’interno dell’impianto. Resta il forte sgomento nella comunità di Serradifalco e tra i colleghi per l’ennesimo episodio di cronaca che colpisce il settore delle manutenzioni infrastrutturali.