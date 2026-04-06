Un fronte comune per la tutela del litorale agrigentino. Domenica 12 aprile 2026, dalle ore 10:00, soci e simpatizzanti di varie sigle ambientaliste e associazioni del territorio — tra le quali Legambiente, Mareamico, Marevivo, WWF, AGESCI, Leo Club, Lions Club Zolfare — si ritroveranno sulla spiaggia di Maddalusa (Babbaluciaru) presso la foce del fiume Akragas, a San Leone, per un’importante iniziativa di pulizia e sensibilizzazione ambientale. La giornata di mobilitazione è inserita nella campagna nazionale di Legambiente “Spiagge e fondali puliti”.

L’evento non è solo un’azione di rimozione dei rifiuti accumulati alla foce, ma un forte segnale di amore per il territorio e un invito alla responsabilità collettiva. Gli organizzatori lanciano un appello corale alla partecipazione: l’invito è esteso a tutti i cittadini, ai comitati civici, alle associazioni locali e a tutti gli esponenti politici agrigentini, con l’auspicio che la cura dell’ambiente diventi una priorità stabile, condivisa e trasversale.

“La foce dell’Akragas, con la spiaggia del Babbaluciaru, è un punto nevralgico del nostro ecosistema costiero”, dichiarano i rappresentanti delle associazioni. “Intervenire insieme a Maddalusa significa non solo restituire decoro a un luogo simbolo, ma inserire il tema ambientale quale stabile priorità della cittadinanza attiva, nel contempo richiamando la politica alle proprie responsabilità. Per questo invitiamo tutti gli agrigentini a unirsi a questo momento, dai singoli cittadini, alle associazioni, ai portatori di interessi diffusi, ai politici del territorio, iniziando dai candidati alle prossime elezioni amministrative. Ci auguriamo che questo appuntamento, che coincide con una importante campagna nazionale di Legambiente, possa essere replicato anche in altre date successive, proprio su sollecitazione di cittadini, associazioni, comitati di quartiere”.