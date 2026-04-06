Un ventunenne, di nazionalità tunisina, domiciliato ad Agrigento, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di furto, resistenza a Pubblico ufficiale e fuga dopo l’intimazione dell’Alt della polizia. Il giovane ha rubato due giubbotti in pelle ad un pensionato di 69 anni di Sommatino ed è scappato con un monopattino rischiando più volte di causare un incidente stradale. Ma non l’ha fatta franca. E’ stato inseguito e bloccato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, impegnati in quei momenti in un posto di controllo in piazza Marconi. La refurtiva è stata consegnata al pensionato che ha formalizzato denuncia proprio contro il tunisino.
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