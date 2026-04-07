UniCredit e la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con l’obiettivo di creare valore aggiunto per le imprese agricole assistite dagli iscritti agli Ordini.

La Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia (Fodaf Sicilia) coordina gli ordini provinciali della regione, rappresentando la categoria istituzionalmente. Si impegna nella valorizzazione professionale, la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile dell’agroforestazione. L’accordo è stato sottoscritto da Gianfranco Di Girolamo, Responsabile Corporate Business Management Sicilia di UniCredit e da Giuseppe Iacono, Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia.

L’accordo in dettaglio

In dettaglio l’accordo prevede che la banca organizzerà webinar ed eventi formativi attraverso UniCredit Banking Academy – l’offerta strutturata di formazione ed educazione finanziaria che UniCredit propone alle imprese – con l’obiettivo di aumentare le competenze finanziarie delle imprese e sviluppare una cultura creditizia che possa facilitare un più ampio accesso agli strumenti di credito. Grazie alla partnership, le imprese assistite dagli iscritti agli Ordini potranno beneficiare di una maggiore facilità di accesso a servizi consulenziali, percorsi formativi, iniziative congiunte e soluzioni finanziarie dedicate, con una particolare attenzione alle imprese che intraprendono percorsi di miglioramento in ambito ambientale, sociale e di governance. L’accordo prevede inoltre lo sviluppo di progetti per l’innovazione e la valorizzazione delle filiere e reti d’imprese e per la promozione dell’agritech alimentare.

Unicredit Banking Academy

La Unicredit Banking Academy è l’offerta strutturata di formazione e financial education che UniCredit in Italia propone gratuitamente a persone e imprese (clienti e non clienti).

La Banking Academy offre corsi ai privati su temi di banking, finanza, risparmio, creazione di impresa e alle imprese su temi di banca, finanza, export management, digitalizzazione, innovazione di settore Le lezioni sono proposte in diversi format (in streaming, in aula, su piattaforme digitali) per rispondere alle esigenze dei diversi destinatari e sono tenute da persone della banca altamente qualificate e professionisti esterni esperti delle tematiche proposte. Attraverso la Banking Academy UniCredit offre un patrimonio di conoscenze, professionalità ed opportunità di networking per supportare la competitività delle imprese, affiancandole nell’accrescere la propria cultura finanziaria e la comprensione delle evoluzioni e dei trend del mercato di riferimento

e sostenere la crescita dell’alfabetizzazione finanziaria delle persone per consentire loro di realizzare scelte economiche, di risparmio e di investimento consapevoli.