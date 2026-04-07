Con Determina n. 139 del 02/04/2026 è stato pubblicato il “BANDO DI CONCORSO per la concessione di SUSSIDI STRAORDINARI per l’a.a. 2025/2026 dell’ERSU di Palermo”, il cui schema è stato approvato con Delibera del CdA n. 7 del 20/03/2026.

Possono richiedere il sussidio straordinario tutti gli studenti e le studentesse, regolarmente iscritti per l’a.a. 2025/2026 alle Istituzioni Universitarie operanti sul territorio di competenza dell’ERSU di Palermo (limitatamente ai corsi di laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico) che si trovano in condizioni di dichiarato stato di bisogno, a seguito del verificarsi di eventi gravi personali o riguardanti il proprio nucleo familiare, tali da compromettere la prosecuzione degli studi. Possono, altresì, partecipare al concorso tutti gli studenti e le studentesse internazionali che non hanno potuto regolarizzare la richiesta benefici per l’a.a. 2025/2026 poiché hanno ottenuto tardivamente il visto d’ingresso da parte delle Autorità competenti italiane a causa delle tensioni geopolitiche in particolari aree, come il Medio Oriente (es. studenti provenienti dall’Iran) o in applicazione delle misure restrittive previste dall’UE (es. studenti provenienti dall’Etiopia).

Sono esclusi dal concorso gli assegnatari di un qualunque beneficio, contributo o servizio da parte dell’ERSU oppure coloro i quali sono risultati idonei/assegnatari di borsa di studio dell’ERSU per l’anno accademico 2025/2026.

Per richiedere il sussidio straordinario è necessario eseguire l’apposita procedura online disponibile nella sezione “Procedure e concorsi attivi” dell’area riservata del portale dei servizi online dell’Ente, dalle ore 9:00 del 03/04/2026 alle ore 14:00 del 30/04/2026.

Tutti gli studenti e le studentesse, al momento della richiesta del beneficio, sono tenuti a caricare (upload) in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, tramite apposita procedura online disponibile nell’apposita sezione “Fascicolo” dell’area riservata del portale dei servizi online dell’Ente, la copia del documento d’identità (limitatamente a chi non ha effettuato accesso al portale con SPID o CIE) e la documentazione aggiuntiva attestante le situazioni che hanno causato lo stato di bisogno per cui si richiede il sussidio, con indicazione della data dell’evento.

SCADENZA per il caricamento della documentazione aggiuntiva nel “Fascicolo” ore 14:00 del 30/04/2026.

Per informazioni e/o chiarimenti prenotare un appuntamento con gli Uffici dell’Ente o aprire un ticket di assistenza: entrambe le procedure sono disponibili nell’area riservata del portale dei servizi online dell’Ente raggiungibile al link https://studenti.ersupalermo.it/