

Sarebbe di quattro feriti il bilancio di un incidente sul lavoro che si è verificato a Camastra.

Gli operai stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un’abitazione di via Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione, tre operai stavo eseguendo degli interventi a circa tre o quattro metri di altezza, nel cestello di un sollevatore quando, per cause ancora da accertare, la struttura si sarebbe sganciata finendo al suolo.

Nella caduta è rimasto ferito anche il collega che si trovava alla guida del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri delle stazioni di Camastra e Naro.

I feriti sono stati trasferiti nei nosocomi di Agrigento e provincia, il più grave è stato portato in elisoccorso in un ospedale più attrezzato.