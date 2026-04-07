La Giunta municipale ha deliberato la riscossione della Tari 2026. Avviata la procedura di riscossione dell’acconto del tributo. Definite la misura percentuale e delle scadenze di pagamento, modifica delle scadenze relativa alla delibera gi Giunta comunale 120 del dicembre 2026. Determinato l’acconto Tari nella misura del 90 per cento delle tariffe 2025. Deliberato, altresì, il procedimento in autoliquidazione, inoltrando il documento di riscossione ai contribuenti.
giovanni blanda
Campobello di Licata, La Giunta municipale ha deliberato la riscossione della Tari 2026
La Giunta municipale ha deliberato la riscossione della Tari 2026. Avviata la procedura di riscossione dell’acconto del tributo. Definite la misura percentuale e delle scadenze di pagamento, modifica delle scadenze relativa alla delibera gi Giunta comunale 120 del dicembre 2026. Determinato l’acconto Tari nella misura del 90 per cento delle tariffe 2025. Deliberato, altresì, il procedimento in autoliquidazione, inoltrando il documento di riscossione ai contribuenti.